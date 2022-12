Cantata de Natal no prédio histórico da educação emociona público - Mauro Costa

Publicado 16/12/2022 13:29

A Cantata de Natal no prédio histórico da Secretaria Municipal de Educação realizada quarta-feira, 14/12, emocionou todos os presentes com canções que celebraram o Natal mas acima de tudo a paz e a felicidade.

A programação já contou com eventos no Centro, Faraó e Maraporã e até o dia 27 outras localidades receberão as celebrações do “Natal Cachoeiras de Luz”.

O Prefeito que esteve presente no evento reforçou a importância de celebrar o Natal. “É muito gratificante podermos proporcionar eventos como este que celebra o nascimento do maior líder que a humanidade já conheceu que foi Jesus Cristo. Temos trabalhado para levar os eventos natalinos a todos os cantos do município. O importante é que não tem faltado trabalho da nossa gestão, só de dívidas já quitamos aproximadamente R$ 80 milhões, o que não poderíamos ter feito com esses recursos se não fossem as dívidas? Temos que refletir sobre isso também, estamos fazendo uma gestão pautada na responsabilidade e na prestação de serviços à população e claro, sempre que possível, estamos realizando investimentos importantes”, destacou Rafael Miranda.

Além da presença do Prefeito, também estiveram presentes no evento a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte; a Primeira-dama e Secretária de Assistência Social Gilvana Miranda; os vereadores Fabrício Português e Dunga; o Secretário de Educação Osório de Souza; e diversos moradores que prestigiaram a exibição da cantata com alunos da rede municipal de ensino e profissionais da Secretaria Municipal de Educação.