Secretaria de saúde realiza de hoje (19) até quarta (21) repescagem de vacinação de cães e gatos contra a raivaDivulgação

Publicado 19/12/2022 15:15

A Secretaria Municipal de Saúde está realizando de hoje (19) até quarta (21) a repescagem de vacinação antirrábica para pets acima de 3 meses. A vacinação ocorrerá de forma itinerante no Centro (19), Papucaia (20) e Japuíba (21).

A vacinação em Cachoeiras será realizada nesta segunda-feira (19), das 9 às 16 horas, na Praça Manoel Diz Martinez. Já em Papucaia as doses serão aplicadas na Praça dos Colonos nesta terça-feira (20), das 9 às 16 horas. E em Japuíba a vacinação acontecerá na quarta-feira (21), das 9 às 16 horas, na Praça Macedo Soares. A vacinação é gratuita e podem se vacinar os pets com 3 meses ou mais.