Prefeitura realiza café da manhã de confraternização para servidores municipais - Mauro Costa

Publicado 17/12/2022 09:00

A Prefeitura realizou na manhã da terça-feira (13/12) no auditório um café da manhã de confraternização com os servidores que trabalham na sede da administração municipal. Na oportunidade os servidores receberam os parabéns e os agradecimentos do Prefeito Rafael Miranda e da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte por todo o trabalho realizado durante o ano de 2022.

“É muito gratificante podermos nos confraternizar com todos vocês, que são os verdadeiros guerreiros dessa recuperação que estamos realizando na administração municipal de Cachoeiras de Macacu. Hoje só temos que agradecer e dar o nosso apoio a todos os servidores municipais no exercício de suas funções que são tão importantes para que possamos prestar um serviço de qualidade à população cachoeirense. Muito obrigado”, disse o Prefeito.