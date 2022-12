"Natal Cachoeiras de Luz" leva a magia natalina a bairros de Cachoeiras - Divulgação

"Natal Cachoeiras de Luz" leva a magia natalina a bairros de CachoeirasDivulgação

Publicado 20/12/2022 09:00

Com atrações como pula-pula, touro mecânico, brinquedos infláveis, piscina de bolinha para os mais pequenos, distribuição de pipoca e algodão doce, presença do Papai Noel, além de apresentação de músicas pelo Grupo da Terceira Idade e cantata com alunos de escolas locais e o ponto alto do evento ficando com a apresentação de balé do “Espetáculo O Quebra Nozes”.

O evento foi realizado pela Prefeitura, através da Fundação Macatur e da Secretaria Municipal de Assistência Social, e contou com a presença de um grande público, dentre eles o Prefeito Rafael Miranda, a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte, o vereador Marquinhos do Povo, além de diversos secretários municipais e moradores da região.