Moradores da Ribeira vivenciam magia natalina com o "Natal Cachoeiras de Luz"Sormani Silva

Publicado 22/12/2022 16:38

Diversas famílias do bairro da Ribeira estiveram nesta quarta-feira (21) na Quadra Poliesportiva Irineu Castro Leal para vivenciar um dia de muitas brincadeiras e energias positivas com a ação natalina do “Natal Cachoeiras de Luz” no bairro. Com diversas atividades como trenzinho natalino, pula-pula, touro mecânico, piscina de bolinhas para os pequenos, cama elástica, tobogã inflável, distribuição de pipoca e algodão-doce além da presença do Papai Noel diversas crianças e suas famílias puderam se divertir numa noite mágica na Ribeira.

O evento também contou com a apresentação do Coral do Grupo da Terceira Idade da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Grupo Expressão do Louvor com os pequeninos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Papucaia.

A ação contou com a presença do Prefeito Rafael Miranda; da Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho Duarte; da Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Gilvana Miranda; do Presidente da Fundação Macatur, Paulo Schiavo; dos vereadores Ivan Dionísio, Darcileia Ulerisch e Professor José Cândido; e do Padre Cláudio Menezes e do Pastor Luciano Gazen.

Hoje (22), a partir das 15 horas, terá a ação em Papucaia na Quadra do Colonial; amanhã (23) acontecerá no Centro do Município e no dia 27 de dezembro o bairro de Japuíba receberá as celebrações do “Natal Cachoeiras de Luz”.