Japuíba recebe nesta terça-feira, 20/12, evento natalino Divulgação

Publicado 20/12/2022 12:23

O bairro de Japuíba receberá hoje (20/12), a partir das 15 horas, as ações de celebração natalina do “Natal Cachoeiras de Luz” realizado pela Prefeitura. O evento contará com diversas brincadeiras como pula-pula, touro mecânico, algodão-doce, pipoca, trenzinho, e apresentação de cantata com alunos das escolas do bairro. Venha e traga toda a sua família!

Confira abaixo toda a programação natalina para os próximos dias:

20/Dez (terça) | CANTATA DE NATAL EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21/Dez (quarta) | CANTATA DE NATAL NA RIBEIRA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19:h30min – Cantata de Natal no Coreto.

22/Dez (quinta) | CANTATA DE NATAL EM PAPUCAIA

15:00 - 19:00 - Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19:30 - Cantata de Natal no Anfiteatro

21h - Apresentação do Espetáculo Quebra-Nozes no Anfiteatro

23/Dez (sexta) | CANTATA E PARADA DE NATAL NO CENTRO

19h – Parada de Natal;

20h – Cantata na Praça Manoel Diz Martinez;

21h30min – Entrega dos Prêmios Natal Cachoeiras de Luz.

27/Dez (terça), das 19h30min | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM JAPUÍBA