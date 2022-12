Usuários do CRAS de Papucaia participam de confraternização natalina - Divulgação

Publicado 21/12/2022 09:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na última sexta-feira (16/12), uma confraternização natalina para as famílias e os usuários do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Papucaia.

O evento contou com apresentação musical, dança, desfile e exposição dos trabalhos artesanais natalinos confeccionados pelos usuários, além de um café da tarde para os presentes.

“Estamos muito felizes por poder proporcionar essa confraternização, que é um momento de alegria e interação. Foi um ano de muitas atividades, muitas ações para os usuários e é gratificante ver o sorriso de cada um, a felicidade por estarem sendo valorizados, cuidados. Isso é o mais importante”, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social, Gilvana Miranda.

A ação foi acompanhada pelo Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) e pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).