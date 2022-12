Nova Amae segue realizando serviços de manutenção pelo município - Divulgação

Publicado 23/12/2022 15:26

Os serviços de manutenção da Nova Amae (Autarquia Municipal de Água e Esgoto) seguem sendo realizados no município. Nos últimos dias foram realizados diversos serviços de manutenção em rede de esgoto, rede de abastecimento de água, manutenção em rede pluvial e recuperação de rede de manilhas.

Na Rua Julieta Busquet Saldanha, na Ribeira, foi realizada uma manutenção na rede de esgoto. Também foi realizado um serviço em rede de esgoto na Rua Genésio da Rocha Pinto na Ribeira e na Rua Nicola Politof em Papucaia. Foi realizada uma manutenção na rede pluvial na entrada do Coletivo na Ribeira e recuperação de tubulação de rede de abastecimento de água na mesma localidade. Em frente ao Campo da Ribeira foi realizada uma manutenção numa biqueira d’água quebrada e a substituição de manilha na Rua do Colonizador também na Ribeira.

A Nova Amae segue realizando diversos serviços pelo município e em caso de problemas com a rede de água ou esgoto ligue ou envio um zap para (21) 2649 2040 ou acesse www.novaamae.com.br.