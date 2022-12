Prefeitura convoca professores aprovados em concurso público - Divulgação

Publicado 26/12/2022 16:49

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração, divulgou na última sexta-feira (23) uma portaria de convocação de 159 professores que foram aprovados no Concurso Público 001/2022 que deverão se apresentar entre os dias 9 e 10 de janeiro. Foram convocados 5 de língua portuguesa, 6 de matemática, 6 de ciências, 1 de ensino religioso, 3 de história, 2 de geografia, 5 de educação física, 3 de artes, 4 de inglês e 124 professores docente II.

Os convocados deverão apresentar original e 03 (três) cópias dos documentos abaixo relacionados de acordo com o cargo:

Título de Eleitor (cópia e original);

Carteira de Identidade (cópia e original);

Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia e original);

Cartão PIS/PASEP para os já inscritos (cópia e original);

Carteira de Trabalho e Previdência Social (cópia e original);

Certidão de nascimento e casamento (cópia e original);

Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos (cópia e original);

Cadastro de Pessoa Física;

CPF do filho menor (cópia e original);

Quitação com as obrigações militares, somente para homens (cópia e original);

Quitação com as obrigações eleitorais (cópia e original);

Comprovante de residência atualizado (cópia e original);

Declaração de bens e/ou Declaração de IRPF (cópia e original);

1 foto 3x4 recente;

Diploma comprobatório da escolaridade exigida para o cargo (cópia e original);

Registro no CREF para o cargo de Professor I;

Educação Física;

Autorização da autoridade religiosa para ministrar Ensino Religioso para o cargo de Professor I - Ensino Religioso.

Nos casos em que o candidato não possa comparecer no dia e horário fixados, o mesmo deverá encaminhar um responsável munido de procuração específica com reconhecimento de firma em cartório com os documentos acima citados.

O candidato deverá consultar por meio do link: www.encurtador.com.br/hkuC8 sua situação cadastral junto ao e-social, verificar possíveis pendências; providenciar os devidos acertos e trazer em via impressa o comprovante.

Confira o edital completo acessando o link: www.encurtador.com.br/mqwz7