Escolas e professores da rede municipal de ensino receberão tablets e notebooks - Divulgação

Escolas e professores da rede municipal de ensino receberão tablets e notebooksDivulgação

Publicado 31/12/2022 09:54

Com o objetivo de modernizar o ensino da rede municipal de ensino a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), distribuirá no próximo ano 2000 tablets para as escolas municipais utilizarem na alfabetização dos alunos do primeiro e segundo ano escolar e 500 notebooks para professores da rede municipal visando a melhoria no ensino no município.

A disponibilização de notebooks para os professores permitirá que o docente esteja melhor equipado para proporcionar todo o conhecimento de forma mais ágil e eficiente para os alunos da rede municipal de ensino. Já a utilização de tablets na alfabetização permitirá que os alunos tenham maior autonomia, transformando o professor num mediador do conhecimento e não somente um transmissor de conteúdo, dessa forma, a educação passará a ser realizada de forma conjunta. Os estudantes passarão a ser pesquisadores, leitores de obras complementares, desbravadores de curiosidades sobre diversos temas, assim desenvolvendo sua criatividade.