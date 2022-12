Último evento do "Natal Cachoeiras de Luz" acontecerá nesta terça, 27/12, em Japuíba - Sormani Silva

Publicado 27/12/2022 16:03

A ação contará com diversas atrações para as crianças e toda a família como: trenzinho, touro mecânico, pula-pula, brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, algodão-doce, pipoca, cantata com alunos de escolas municipais além de um espetáculo de ballet “O Quebra-Nozes”.

O “Natal Cachoeiras de Luz” é realizado pela Prefeitura, através da Fundação Macatur e da Secretaria Municipal de Assistência Social, e contou com eventos em diversas localidades do município como Maraporã, Faraó, São José da Boa Morte, Guapiaçu, Ribeira, Papucaia e Centro.

Confira abaixo a programação do último evento do “Natal Cachoeiras de Luz":

27/Dez (terça) | EVENTO NATALINO EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21h - Apresentação do Espetáculo Quebra-Nozes