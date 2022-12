Último evento do "Natal Cachoeiras de Luz" aconteceu em Japuíba - Sormani Silva

Último evento do "Natal Cachoeiras de Luz" aconteceu em JapuíbaSormani Silva

Publicado 29/12/2022 12:17

O evento contou com muitas brincadeiras para a criançada como passeio de trenzinho, pula-pula, touro mecânico, brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, exibição de cantatas e espetáculo de ballet “O Quebra-Nozes”.

As apresentações musicais da cantata ficaram por conta do Coral da Igreja Assembleia de Deus Ministério Fonseca, Coral Vila Lobos do Casarão de Japuíba, coral do Grupo da Melhor Idade da Semas e apresentação com os alunos das escolas C.E.I.M. Tia Anastácia, C.E.I.M. Profª Miriam Lamdardozi da Silva, E. E. M. Bertholdo Duarte Filho, E. M. Almerinda Ferreira de Almeida e E. E. M. Japuíba. O evento contou com apresentação de espetáculo de ballet “O Quebra-Nozes” do Estúdio DN’A.

Participaram do evento natalino em Japuíba o Prefeito Rafael Miranda; a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho; a Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência Social, Gilvana Miranda; o Presidente da Fundação Macatur, Paulo Schiavo; os vereadores Marquinhos do Povo, Vinicius Romero, Professor Edgar, Ailton Machado, Dudu do Povão, Celino e Fabrício Português.

O Natal Cachoeiras de Luz foi realizado pela Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, através da Fundação Macatur e da Secretaria Municipal de Assistência Social (Seas).