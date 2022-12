Obra de canalização do valão da Ribeira segue avançando - Divulgação

Publicado 31/12/2022 09:54

Realizada através de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a obra de canalização de um trecho do Canal da Ribeira avança e tem a sua entrega prevista para o início do segundo semestre de 2023.

Ao todo o Governo Estadual já empenhou R$ 4,4 milhões para a realização da obra.

“O Governo do Estado tem sido um grande parceiro do município de Cachoeiras de Macacu, realizando obras e ações muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Seguiremos trabalhando e fortalecendo parcerias como essa que contribui imensamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.