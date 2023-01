IBGE divulga prévia do Censo 2022 com estimativa da população cachoeirense - Divulgação

Publicado 08/01/2023 07:00

A prévia do resultado do Censo 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 28 de dezembro estimou a população de Cachoeiras de Macacu em 53.887 moradores. O IBGE também divulgou a prévia da população do Brasil que ficou estimada em 207.750.291 habitantes e do Estado do RJ com 16.615.526 moradores.

A divulgação da prévia tem como objetivo cumprir a lei que determina ao Instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). A coleta de dados pelo IBGE ocorrerá até o fim deste mês.

Os dados da prévia de Cachoeiras de Macacu representou uma redução de 9,6% em relação a estimativa populacional do município divulgada pelo IBGE em 2021, dos 92 municípios fluminenses apenas 19 apresentaram prévia maior do que a estimativa de 2021. De acordo com o instituto após a conclusão da coleta de dados no fim de janeiro o trabalho passará por uma supervisão e controle de qualidade retornando aos domicílios classificados como recusa, fechado, vago ou de uso ocasional; e também a supervisão dos casos de omissão, duplicidades e inconsistências.