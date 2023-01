Secretaria de Educação divulga resultado das alocações das pré-matrículas - Divulgação

Secretaria de Educação divulga resultado das alocações das pré-matrículasDivulgação

Publicado 05/01/2023 11:49

A Secretaria Municipal de Educação divulgou nesta quarta-feira (04) o resultado da alocação das pré-matrículas realizadas on-line para a rede municipal de ensino. Para conferir o resultado basta acessar o link: www.encurtador.com.br/et369.

Confira abaixo a relação de documentos (original e cópia) que deverão ser entregues nas referidas unidades escolares:

EDUCAÇÃO INFANTIL

Certidão de nascimento;

Cartão de vacina atualizado;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência atualizado e legível;

Documento de identificação do responsável legal;

Exames clínicos para prática de educação física.

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

Certidão de nascimento;

Documento de identidade e CPF;

Cartão de vacina atualizado;

Cartão do SUS;

Comprovante de residência atualizado e legível;

Documento de identificação do responsável legal;

Exames clínicos para prática de educação física;

Histórico escolar ou declaração de transferência.

As pré-matrículas não confirmadas durante este período serão consideradas canceladas.

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas na Secretaria de Educação ou através do e-mail matricula.smecm@gmail.com.