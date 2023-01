Governo municipal realiza serviços de manutenção em redes de água e esgoto no município - Divulgação

Publicado 04/01/2023 13:27

A Prefeitura, através da Nova Amae (Autarquia Municipal de Água e Esgoto), segue realizando serviços de manutenção nas redes de esgoto e de abastecimento de água em várias localidades do município.

Na Ribeira foi realizada a construção de caixa d’água de rede pluvial na entrada do Coletivo, serviço em rede de abastecimento de água na Rua Irineu de Castro Santos, recuperação de tubo d’água na esquina das ruas Alvorada com a Rua dos Colonizadores e recuperação de rede de abastecimento de água na esquina das Ruas Gessi Menezes com a Av Padre Antônio da Costa Carvalho.

Já em Japuíba foi realizado serviços em rede de abastecimento de água no Condomínio Santa Helena, conserto de manilha em rede pluvial na Av Rio Branco, manutenção em rede de esgoto no Viracopos e desentupimento de rede de água no Village 2. E em Papucaia foi realizado serviço de manutenção em rede de abastecimento de água na esquina das ruas Juventina Xavier mendes com a Antônio Gonçalves Mesquita, reforma de caixa de esgoto na Rua Dr Bernardo Saião, manutenção em rede de água na esquina das ruas José Inocêncio de Andrade com a Rua Geraldo Martins de Oliveira na Expansão B e manutenção de rede de esgoto na Rua José Marques da Fonseca.

A Nova Amae segue realizando diversos serviços pelo município e em caso de problemas com a rede de água ou esgoto ligue ou envio um zap para (21) 2649 2040 ou acesse www.novaamae.com.br.