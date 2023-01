Relatório mostra que Defesa Civil realizou mais de 400 vistorias no município em 2022 - Divulgação

Publicado 07/01/2023 08:00

De acordo com a Defesa Civil foram realizadas, no ano passado, 448 vistorias no município como por exemplo: deslizamentos de encostas, alagamentos, quedas de árvores, dentre outros. O relatório também traz diversas ações realizas durante o ano pela Coordenação.

Dentre as ações realizadas pela Defesa Civil em 2022 destacam-se a participação de seminários, início dos trabalhos de elaboração do Plano Diretor da Defesa Civil e atualização do mapeamento de áreas de riscos do município, atualização do plano de contingência, aumento do efetivo, solicitação de recursos junto ao Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2ID) para projetos de pavimentação, reconstrução, contenção e estabilização do solo.

Além de realização de exercícios de abandono em escolas, simulados no Rasgo, Ganguri e Papucaia; realização de palestras; capacitação de equipe; rondas frequentes para inibir construções irregulares em áreas de risco e realização de limpeza de mais de 500 bueiros na operação “Águas Livres”.

Em casos de emergência ligue 199.