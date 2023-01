Secretaria de Saúde divulga balanço de casos da covid-19 durante o ano de 2022 - Divulgação

Secretaria de Saúde divulga balanço de casos da covid-19 durante o ano de 2022Divulgação

Publicado 09/01/2023 14:20

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou na última quarta-feira (04) o relatório de casos da Covid-19 do mês de dezembro de 2022, concluindo assim, o balanço de casos de todo o ano passado. De acordo com a SMS o município de Cachoeiras de Macacu realizou em 2022 mais de 30 mil testes da Covid-19 e deste total 8.806 testes positivaram e 0,17% dos casos positivos vieram a óbito.

Em 2022 foram realizados 30.025 testes no município, deste total 8.806 deram positivos e 21.219 deram negativos e 15 casos vieram a óbito. Ao todo, desde o início da pandemia em 2020, o município realizou até o momento 42.998 testes, registrando 13.012 casos positivos, 29.986 casos descartados e 134 óbitos.