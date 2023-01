159 Professores convocados passam por análise de documentação - Mauro Costa

Publicado 10/01/2023 12:19

Os 159 professores aprovados e convocados do Concurso de 2022 estão passando pela análise de documentos para assumirem seus cargos na Rede Municipal de Educação. A apresentação dos profissionais será concluída nesta terça-feira (10). Estão sendo apresentados 124 Professores Docente II, 6 de Matemática, 6 de Ciências, 5 de Língua Portuguesa, 5 de Educação Física, 4 de Inglês, 3 de Artes, 3 de História, 2 de Geografia e 1 de Ensino Religioso.

O edital de convocação pode ser consultado no link: www.encurtador.com.br/mqwz7 e todos os convocados devem comparecer ao Auditório da Prefeitura, conforme os dias e horários estabelecidos no documento.