Secretaria de Saúde divulga balanço de ações de rastreio de alterações na próstata no município - Divulgação

Secretaria de Saúde divulga balanço de ações de rastreio de alterações na próstata no municípioDivulgação

Publicado 12/01/2023 15:29

Durante os meses de novembro e dezembro de 2022 a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do Laboratório Municipal, realizou diversas ações com testagem rápida de PSA (Antígeno Prostático Específico), para rastreio de alterações da prostata. Ao todo, no período, foram realizados 560 testes e deste total 18% deram positivo, ou seja, 101 homens apresentaram exames alterados.

O principal objetivo da campanha foi o de realizar uma triagem em parte da população masculina do município detectando possíveis alterações e assim realizar os procedimentos de encaminhamento dos pacientes ao especialista para a realização de exames complementares.

Os homens acima de 40 anos que desejarem realizar o PSA, que é um teste feito a partir da coleta de amostra de sangue do paciente, pode procurar o Laboratório Municipal (ao lado do Ambulatório Padre Batalha) de segunda a sexta das 13 às 15 horas. Para a realização do teste não é necessário nenhum tipo de preparo ou abstinência.