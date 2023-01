Cadastro para vagas em creches é reaberto pela Secretaria de Educação - Divulgação

Publicado 12/01/2023 15:19

Pais e responsáveis de crianças entre 1 e 3 anos do município de Cachoeiras de Macacu que procuram uma creche para seus filhos terão até sexta-feira (13/01) mais uma oportunidade para garantir uma vaga nas creches da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação (SME) divulgou essa semana a reabertura das inscrições que devem ser realizadas pelo link: www.encurtador.com.br/vwCD5.

A previsão de divulgação do resultado do cadastro é para o dia 18 de janeiro. Destacamos que as pré-matrículas para as vagas para a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio (normal) e Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem ser realizadas a qualquer tempo do corrente ano através do link: www.encurtador.com.br/gluvJ. Qualquer dúvida pode ser esclarecida entrando em contato com o e-mail: matricula.smecm@gmail.com.