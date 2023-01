UPA de Papucaia registra mais de 150 mil atendimentos em um ano de existência - Divulgação

Publicado 14/01/2023 07:00

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA de Papucaia) completou um ano de existência e a unidade tem muito a comemorar pois no período foram realizados mais de 150 mil atendimentos. A UPA de Papucaia ficou vários anos abandonada e o município quase teve que devolver os recursos usados para a sua construção, mas a atual administração conseguiu inaugurar a obra e garantir esse grande investimento para a saúde de Cachoeiras de Macacu.

Do total de atendimentos 84.331 foram de clínica geral, 41.777 de atendimentos com enfermeiros, 15.954 atendimentos pediátricos, 15.719 atendimentos com técnicos de enfermagem, dentre outros atendimentos na unidade.

“A inauguração da UPA de Papucaia era uma demanda e desejo antigo da população local. Logo assim que assumimos em janeiro de 2021 uma das nossas prioridades foi a inauguração da unidade que estava abandonada pelas gestões anteriores. Começamos a trabalhar e com o apoio da Câmara de Vereadores, do Governo do Estado e do Governo Federal conseguimos inaugurá-la em dezembro de 2021. Hoje a UPA é uma ferramenta no atendimento da nossa população em casos de emergência em saúde”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.