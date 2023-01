Secretaria do Ambiente inicia 2023 com ações de conscientização sobre reciclagem - Divulgação

Secretaria do Ambiente inicia 2023 com ações de conscientização sobre reciclagemDivulgação

Publicado 17/01/2023 09:53

A Secretaria Municipal do Ambiente começou o ano de 2023 desenvolvendo ações de conscientização do “Projeto Recicla Macacu”. As ações foram realizadas no bairro de Papucaia onde os profissionais da Secretaria estiveram, porta a porta, dialogando com comerciantes e moradores sobre a importância da reciclagem e melhor tratamento dos resíduos sólidos.