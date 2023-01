Prefeitura realiza curso de capacitação para servidores sobre nova lei de licitações - Mauro Costa

Publicado 18/01/2023 15:22

A Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, realizou nos dias 16 e 17 de janeiro no Auditório da Prefeitura um curso de capacitação para os servidores municipais sobre a nova lei de licitações nº 14133/2021 e o planejamento estratégico da contratação e formalização, alteração, gestão e fiscalização dos contratos da administração pública.

Criada em 2021 para otimizar os processos licitatórios do país, visando garantir mais agilidade para a compra ou contratação de bens e serviços, bem como mais transparência para todo o processo licitatório do setor público.

Capacitar os agentes públicos que lidam diretamente com os processos de compra do setor público é muito importante pois melhora a eficiência, obtenção de bons resultados e atingimento da necessária efetividade das políticas públicas voltadas à população cachoeirense.