Adriana Passos retorna ao município para segunda apresentação gratuita na Cawell - Mídias sociais

Publicado 19/01/2023 12:49

Acontecerá no próximo sábado (21/01), a partir das 20 horas, na Casa da Arte Wellington Lyra, a segunda apresentação gratuita da cantora Adriana Passos (@adrianapassosarte) com o seu show “Samba Bravio” em Cachoeiras de Macacu. O show é patrocinado pelo Governo do Estado do RJ, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Sececrj) e conta com o apoio da Prefeitura, através da Fundação Macatur, e da K1 Fibra.

No show a cantora se apresentará com uma banda formada por Xandy Rocha (Diretor Musical e Violão), Chico Tâmega (Violão 7 Cordas), Guilherme Guimarães (Cavaquinho), Eurico Zen (Percussão) e nos Backing Vocal Cristina Várzea, Mikaela Gonzales e Pérola Kenia. Produção: Erikson Miranda e Bruna Rodrigues. O Show será transmitido ao-vivo no canal da artista.