Governo Municipal se reúne com o Governo do RJ para ações favoráveis ao munícipioDivulgação

Publicado 19/01/2023 16:15

Com o objetivo de intensificar as ações para implantação de um posto do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em Cachoeiras de Macacu na última terça-feira (17/01) o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Renato Marins, se reuniu com a Secretária de Estado do Trabalho, Kelly Mattos.

O SINE é uma importante ferramenta de orientação profissional e intermediação da mão de obra, visando inserir ou recolocar o trabalhador no mercado de trabalho de maneira ágil e minimizando eventuais impactos sociais causados pelo desemprego. Também tem como objetivo melhorar o acesso do empregador aos trabalhadores, facilitando a seleção de seus futuros colaboradores.

“Iniciamos há algum tempo essa mobilização junto a Secretaria de Estado de Trabalho e os trabalhos estão bem avançados. Esperamos que o SINE esteja à disposição dos trabalhadores de Cachoeiras de Macacu”, destacou Renato Marins.