Fundação Macatur abre credenciamento de barracas para o carnaval 2023Divulgação

Publicado 24/01/2023 11:36

A Fundação Macatur de Cultura e Turismo está com o credenciamento aberto para empreendedores da área de comercialização ou exposição de gêneros alimentícios que desejam trabalhar no Carnaval 2023 de Cachoeiras de Macacu.Os interessados devem preencher o formulário no link: www.encurtador.com.br/agHR8 Confira abaixo os locais e vagas disponibilizadas:CENTRO DE CACHOEIRASGastronomia (barracas na Avenida Principal): 30 vagas (26 no tamanho 3x3 e 4 no tamanho 4x4);Gastronomia (barracas fora da Avenida): vagas de acordo com espaço disponível;Food Truck (ou reboque, ou similar): 10 vagas;Espaços Culturais (Blocos fixos - isentos de taxação): 05 vagas.PAPUCAIAGastronomia (barracas na Avenida Principal): 06 vagas;Gastronomia (barracas fora da Avenida): vagas de acordo com espaço disponível;Food Truck (ou reboque, ou similar): 10 vagas.JAPUÍBAGastronomia (barraca na Avenida Principal): 04 vagas;Gastronomia (barracas fora da Avenida): vagas de acordo com espaço disponível;Food Truck (ou reboque, ou similar): 05 vagas.Este formulário destina-se ao Credenciamento de empreendedores para comercialização/exposição de gêneros alimentícios durante o Carnaval 2023, que acontecerá nos dias 16 a 21 de fevereiro, conforme CONDIÇÕES seguintes às quais os interessados devem submeter-se nas regras de descrição do formulário.