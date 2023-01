Assistência social realizará concurso de fantasias de carnaval para usuários dos CRAS do município - Divulgação

Assistência social realizará concurso de fantasias de carnaval para usuários dos CRAS do municípioDivulgação

Publicado 23/01/2023 19:14 | Atualizado 23/01/2023 19:19

Usuários dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Cachoeiras, Japuíba e Papucaia poderão participar do Primeiro Concurso Sustentável de Fantasias e Máscaras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS).

O concurso terá como objetivo promover a conscientização na reutilização de roupas e materiais, através de técnicas de customização em tecido, onde esta técnica também poderá ser utilizada fora do período específico como motivação para ganhos futuros em busca de desenvolver capacidades, autonomia e protagonismo na vida dos usuários.

Para auxiliar os usuários nas confecções das peças o SCFV realizará nos CRAS oficinas extras de artesanato para customização de roupas e máscaras de carnaval, confira abaixo o calendário de oficinas nos CRAS:

CRAS Cachoeiras | 23 e 24 de janeiro, das 08 às 11 horas;

CRAS Japuíba | 03 e 10 de fevereiro, das 09 às 11 horas;

CRAS Papucaia | 07 e 09 de fevereiro, das 09 às 11 horas.

As vagas nas oficinas serão limitadas e as aulas terão duração de uma hora por turma. Os usuários deverão fazer a inscrição prévia nos CRAS ou através dos telefones dos equipamentos de origem. Cada usuário receberá um pequeno kit para dar início a sua criatividade na confecção de sua máscara e sua fantasia. E para participar das oficinas deverá levar uma blusa ou camiseta lisa de qualquer cor, alfinetes e uma tesoura.