Alunos do Colégio Alberto Monteiro Barbosa receberão uma escola totalmente "nova"Mauro Costa

Publicado 21/01/2023 07:21

A obra de reforma do Colégio Municipal Alberto Monteiro Barbosa (Centro); que prevê melhorias na quadra, cozinha, troca do revestimento de piso, substituição de portas e janelas, e construção de sanitários com acessibilidade para Pessoas com Necessidades Especiais (PNE); segue evoluindo para deixar um espaço mais aconchegante e confortável para os quase 350 alunos da unidade.

Desde 2021 cinco unidades escolares já foram totalmente reformadas dentre elas o CEIM Tia Anastácia (Japuíba), o CEIM Profª Miriam Lambardozi (Japuíba), o Centro de Recursos Educacionais Especializado Municipal - Maria de Mello Fontes (CREEM) (Centro), o CEIM Brilho do Sol (Centro) e a E. E. M. Colônia Agrícola Knust (Serra Queimada).