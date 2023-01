Obra de calçamento da rua da usina na Castália segue avançando - Divulgação

Publicado 28/01/2023 07:16

Um desses investimentos é a obra de calçamento da Rua da Usina, no bairro da Castália. A obra, que tem um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, avança e já está mudando a realidade dos moradores do bairro.

Desde o início de 2021, a Prefeitura - em parceria com os Governos Estadual, Federal e com recursos próprios - têm realizado diversas obras de pavimentação no município como a obra de calçamento no Taboado, calçamento no Bairro 70, pavimentação em ruas do bairro da Boa Vista, asfaltamento de trecho de ruas em Japuíba e São José da Boa Morte e calçamento de ruas no bairro da Castália. A previsão do Governo Municipal é que este ano novas obras de pavimentação aconteçam em diversos bairros de Cachoeiras de Macacu.