Município começa os preparativos para a realização da eleição dos conselheiros tutelares - Divulgação

Município começa os preparativos para a realização da eleição dos conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 27/01/2023 08:00

Seguindo as novas orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA a Secretaria Municipal de Governo, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, iniciou os preparativos para a realização da eleição dos Conselheiros Tutelares que acontecerá no dia 1º de outubro de 2023 em todos os municípios brasileiros.

Foi instituída através da Resolução nº 01/2023 do CMDCA a Comissão Especial Eleitoral composta por representantes governamentais e não-governamentais para conduzir o processo da escolha unificada dos 06 (seis) membros do Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu. A comissão será composta conforme abaixo:

GOVERNAMENTAL

Titulares: Fábio Luciano Amaral Pereira, Alcina Barros Ribeiro e Mariana Pinto Pessanha;

Suplentes: Alexandre Xavier Torres Gonçalves, Daiana Castro Fernandes Trugilho e Cristiane B. Mendes Espíndola;

NÃO-GOVERNAMENTAL

Titulares: Ana Carolina da Silva Moreira, Antônia Luiza da Silva de Lira e Silvia Cristina Berbet;

Suplentes: Maria Raquel Risso Patron de Locke, Renata Marins Pinto e Sônia Silva Maia.