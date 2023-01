Profissionais terceirizados participam de treinamentos para melhorar atendimento à população - Mauro Costa

Profissionais terceirizados participam de treinamentos para melhorar atendimento à populaçãoMauro Costa

Publicado 30/01/2023 17:18

Cerca de 137 profissionais terceirizados da Administração Municipal participaram na última quarta-feira (25), no auditório da Cerci, em Papucaia, de dois treinamentos visando melhorar o atendimento à população. 43 profissionais que manipulam alimentos participaram do treinamento de boas práticas na manipulação de alimentos e 94 auxiliares de serviços gerais participaram do curso de comportamento no ambiente de trabalho e princípios da limpeza.

O Prefeito Rafael Miranda acompanhou o treinamento e fez uma fala para os profissionais. “Hoje estou aqui para agradecer a todo o empenho e carinho de vocês seja confeccionando a alimentação de nossos alunos seja no cuidado com os nossos espaços públicos. Esse treinamento é muito importante para que vocês tenham a segurança necessária para realizar as suas funções que são tão importantes para a administração municipal”, destacou o Prefeito.