Prefeitura reduz taxa de instalação de barracas e food trucks em dias festivos no município - Divulgação

Publicado 30/01/2023 16:34

O Prefeito Rafael Miranda, sancionou na última sexta-feira (27) a Lei Complementar nº 84/2023, que reduz em 78% o valor da taxa diária para instalação de barracas, reboques e “food trucks” por m² em dias festivos no município de Cachoeiras de Macacu.

A taxa que anteriormente era de 14 Ufir-RJ, passou a ser de 3 Ufir-RJ por dia para cada metro quadrado para barracas, reboques e “food trucks” em dias festivos no município. O Ufir-RJ para o ano de 2023 foi definido pelo Governo do Estado em R$ 4,3329.

Economizando na taxa de instalação em dias de eventos os empreendedores poderão investir mais no seu negócio gerando emprego e renda nos dias festivos do município.