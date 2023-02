Menina de cinco anos é brutalmente espancada pela madrasta - Reprodução mídias sociais

Menina de cinco anos é brutalmente espancada pela madrastaReprodução mídias sociais

Publicado 02/02/2023 10:37

Agressão contra menina de apenas cinco anos choca Cachoeiras de Macacu. O crime aconteceu no último domingo, 29/01, e foi denunciado por vizinhos, após ouvirem o choro e pedidos de ajuda da criança.

O Conselheiro Tutelar Robson Oliveira recebeu a denúncia, por volta das 16 horas, através do telefone de plantão do Conselho Tutelar de que havia uma criança sendo agredida. Ao chegar ao local, ele se deparou com a menina com violência física por todas as partes do corpo. Imediatamente, ele chamou o conselheiro tutelar Thiago Werly, que estava de folga, e participou no atendimento à menina.



O conselheiro Robson acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Cachoeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos e permaneceu em observação até segunda-feira, 29/01, quando foi encaminhada para a responsabilidade de parentes. A menina foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo onde foi realizado o exame de corpo de delito, sendo constatada a agressão por vários meios, como mangueira, chinelo, vassoura, além de ter sido empurrada da escada e ter tido a cabeça batida contra parede.



A mãe e a sua companheira foram encontradas bebendo em um bar e negaram serem responsáveis pela criança, mentindo sobre o nome e endereço para os policiais militares Débora Monteiro e Rafael Fonseca, do 35º Batalhão da Polícia Militar, de Itaboraí, responsáveis pela prisão das duas.



As mulheres foram presas em flagrante pelo crime de tortura, previsto pela lei 9455/97. A audiência de custódia ocorreu na terça-feira, 30/01, mas a liberdade provisória foi negada. Elas continuam presas no presídio de Benfica e serão transferidas para o Presídio Nelson Hungria, onde vão aguardar julgamento.

A companheira da mãe da criança já tem passagem pela polícia por agredir um homem com faca. Elas são mães de outras quatro crianças com idades entre 9 e 4 anos. A justiça determinou que os menores passem a viver sob a responsabilidade de parentes. A mãe não participou das agressões, mas foi presa por ter sido conivente. Ambas recebem bolsa-família e não trabalham.

Conselheiros Tutelares Thiago Werly e Robson Oliveira responsáveis pelo atendimento à menina torturada em Cachoeiras de Macacu Andréa Brito O conselheiro Thiago Werly disse: “esperamos que, a partir deste caso, a população entenda que o Conselho Tutelar é um órgão atuante e que está à disposição da população para atender 24 horas por dia na defesa dos direitos da criança e do adolescente.”

“É importante ressaltar a participação da população nestes casos. É garantido o sigilo e as denúncias podem ser feitas pelo DISQUE 100 ou pelo telefone do plantão do Conselho Tutelar: (21) 92018-6227”, destacou o conselheiro Robson Oliveira.