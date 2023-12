PMs apreenderam uma espingarda, 187 cartuchos, 59 munições e um carregador - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 05/12/2023 10:43

Um homem foi preso por porte ilegal de armas, nesta sexta-feira (1º), na Avenida Senador Doutel de Andrade, no município de Cachoeiras de Macacu. O suspeito estava foragido da Justiça e com ele, as equipes do 35º BPM (Itaboraí) apreenderam uma espingarda, 187 cartuchos, 59 munições e um carregador.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para uma ocorrência envolvendo um foragido e no local, houve também uma denúncia de uma mulher contra o suspeito, por agressões físicas e verbais. O preso foi detido e encaminhado com o material ilícito apreendido para a 159ª DP (Cachoeiras de Macacu). O caso foi registrado como crime de porte ilegal de arma de fogo.