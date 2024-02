Gastos públicos com o Carnaval revoltam moradores de Cachoeiras de Macacu - Osiel Barros - Prefeitura Cachoeiras Macacu

Publicado 09/02/2024 14:51

Apenas na iluminação do Carnaval de Cachoeiras de Macacu, a Prefeitura está gastando o valor de mais de R$ 325 mil reais. Conforme extrato de homologação de licitação, publicado no último dia 1º de fevereiro, foi contratada a empresa Paradas Distribuidora Ltda, especializada em engenharia elétrica, para montagem de torre com cabeamento e instalações elétricas para iluminação e pintura das avenidas do Carnaval de Papucaia, Japuíba e no centro do município.

Diante do gasto com a folia, a população vem questionando a desproporcionalidade em relação ao investimento que o governo tem feito em outras áreas essenciais, como na recuperação e reforço de diques, por exemplo. Em 2023, o governo municipal investiu cerca de R$ 175 mil em obras dessa natureza.

A moradora Thuyane Alves Siqueira questionou o gasto público: "Meu Deus, onde vamos parar, priorizando.

Tomara que o povo acorde e o que tem que ser feito de importante nada. (...) Acorda meu povo."

Sandrinha Conceição acredita que os recursos seriam mais bem investidos na Educação: "Mas tem é dinheiro (...) hoje comentava que a rua está linda para o carnaval e os alunos sofrendo com calor. Poderia investir este dinheiro todo nas escolas", sugeriu.