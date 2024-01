Em Cachoeiras de Macacu, a fotógrafa Salem desbrava as maravilhas naturais do local - Tatiana Horta

Em Cachoeiras de Macacu, a fotógrafa Salem desbrava as maravilhas naturais do localTatiana Horta

Publicado 18/01/2024 00:00 | Atualizado 19/01/2024 15:39

O município de Cachoeiras de Macacu é um dos destaques da série de TV ‘Solo’ do Discovery Channel. A produção mostra os refúgios naturais da cidade e o trabalho de conservação ambiental que o Projeto Guapiaçu, realizado pelo Ação Socioambiental – ASA com a parceria da Petrobras, desenvolve na região.

Composta por três episódios, a série acompanha a imersão de fotógrafos em projetos socioambientais nos estados do Amazonas, Piauí, Ceará e Rio de Janeiro. A Petrobras é patrocinadora dos projetos mostrados na produção, em prol da preservação do ecossistema, da melhoria da qualidade de vida das comunidades locais e do fortalecimento da economia regional.

Em Cachoeiras de Macacu, a fotógrafa Salem desbrava as maravilhas naturais do local. Nascida e criada na Rocinha, ela aceitou o convite para explorar um “Rio de Janeiro diferente: silencioso e rodeado por água doce”, conforme descrição do episódio no Youtube.

”Participar dessa iniciativa foi muito importante para o Projeto Guapiaçu, não apenas por estarmos numa série como a SOLO (Discovery Channel), mas por termos oportunidade de trocar experiências com outros profissionais como a Salem. Nosso planeta precisa da ajuda de todos no combate às mudanças climáticas e no cuidado com o ambiente onde vivemos”, destaca a coordenadora executiva do Projeto Guapiaçu, Gabriela Viana.

O Projeto Guapiaçu promoverá uma exibição exclusiva do documentário ‘Solos’ para convidados, no Espaço Cawell, em 19/01. Nesse dia, também será apresentado um vídeo realizado pelas monitoras ambientais do projeto, além de uma exposição fotográfica. O objetivo da atividade é celebrar essa grande visibilidade para a região e o reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos pelo Projeto Guapiaçu em prol do meio ambiente.