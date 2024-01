Contrato para capina e limpeza das vias foi assinado nos últimos dias de 2023 - Divulgação

Publicado 10/01/2024 14:58

No dia 29 de dezembro, última sexta-feira útil do ano, o prefeito Rafael Miranda assinou mais um contrato milionário de mais de R$ 5,6 milhões para capina, poda e pintura de meio fio por 12 meses em mais um processo licitatório.

A empresa vencedora é mais uma vez uma empresa de outra cidade, de Casimiro de Abreu, fato que tem sido bastante criticado nas redes sociais. "Nada contra, mas será que não temos capacidade de capinar, podar e pintar meio fio internamente? Tentar fazer esse dinheiro ficar aqui dentro. Nada contra a empresa privada, mas sempre é assim, ou uma empresa de uma outra cidade ou uma empresa recém criada por proprietários sempre com ligação ao prefeito", afirmou o editor da página "Condômino Cachoeirense", que no Facebook. Nos cometários, o morador Gilberto Azevedo afirmou: "Devoradores do dinheiro público".