Obras foram concluídas após mais de um ano em andamentoDivulgação Prefeitura de Cachoeiras de Macacu

Publicado 24/12/2023 08:37

Foi entregue à comunidade, na quinta-feira (21), a obra da Escola Municipal Vecchi, localizada na Estrada Rio-Friburgo, Km 26 - Vecchi. A escola agora conta com novo telhado, piso reformado, com nova pintura interna e externa, com um novo refeitório, um parquinho reformado, rampa de acesso para PCD e um campinho para realização de atividades físicas e esportivas.

“Hoje está sendo realizado um sonho de todos nós que trabalhamos aqui na Escola do Vecchi. Sabíamos que a obra melhoria as nossas condições de trabalho mas o que recebemos foi muito além, é um sonho realizado”, disse a diretora Débora Serpa.

O prefeito de Cachoeiras de Macacu justificou a demora da obra, iniciada em 2022. “O nosso governo tem a plena consciência de que tem muita coisa ainda para ser feito no município, mas o que já fizemos desde 2021 é público e notório. Mesmo com a demora, pois estávamos resolvendo os problemas da cidade, em breve já teremos a solução para o transporte público para o interior. Continuaremos trabalhando, pois só assim conseguiremos melhorar a vida da nossa população”, disse Rafael Miranda.

A cerimônia de entrega da obra contou com as presenças do Secretário Municipal de Educação Osório de Souza; do Secretário Municipal de Obras Fernando Miranda; além dos vereadores Marquinhos do Povo, Lucas Stutz e Vinícius Romero; e diversos secretários municipais e equipes da gestão municipal.