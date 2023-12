As bicicletas são o instrumento para o projeto educacional Rodinhas Zero - Divulgação

As bicicletas são o instrumento para o projeto educacional Rodinhas ZeroDivulgação

Publicado 20/12/2023 13:34

O projeto Rodinha Zero, iniciativa do Instituto Aromeiazero que promove o uso das bicicletas no meio escolar, vai realizar jornadas no Rio de Janeiro, em 2024, nas cidades de Cachoeira de Macacu e Japeri. O projeto tem apoio do Ministério do Esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, e, neste fim de 2023, passou por duas escolas de Guarulhos, em São Paulo.



O objetivo do projeto é encorajar as crianças a usar as bicicletas, uma atividade lúdica, que pode ser esportiva e também uma solução mais sustentável para o transporte urbano.

Bicicletas para reduzir as desigualdades sociais

O Instituto Aromeiazero é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2011 para atuar na redução das desigualdades sociais por meio do incentivo ao uso das bicicletas pelas crianças. As ações nas escolas são voltadas para o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo de crianças entre 4 e 11 anos. As jornadas costumam ser realizadas em periferias e em comunidades vulneráveis. Além de proporcionar momentos de diversão, o projeto estimula hábitos saudáveis, geração de renda e expressões culturais e artísticas, tudo a partir das bikes.



A atividade de alto rendimento aeróbico e pouco impacto fortalece o sistema cardiovascular, melhora a respiração, reduz níveis de ansiedade e também o risco de obesidade. As crianças passam menos tempo em frente às telas e desenvolvem consciência corporal. Além disso, as crianças também aprendem que pedalar significa incentivar um futuro com mais mobilidade ativa, mais saúde e menos poluição.



O Rodinha Zero funciona em 5 etapas:



1-Diagnóstico: apresentação do projeto para escola parceira e aplicação de pesquisa sobre hábitos de deslocamento e bicicletas na comunidade escolar.

2-Hora de Pedalar: realização de atividades com bicicletas na escola, oficinas para aprender a pedalar e momento de desenhos da sua bike.

3-Bicicleta como recurso: auxílio à escola na aquisição de frota permanente de bicicletas sem rodinhas e ferramentas para manutenção.

4-Criar raízes na comunidade escolar: aulas de mecânica básica, aulas para adultos aprenderem a pedalar, vivência de bike no território e cine debate para estreitar relações com as bicicletas.

5-Bos resultados alcançados: entender o que mudou, e o que a bike transformou no ambiente escolar de cada instituição de ensino.



Além do apoio do Ministério do Esporte, o Instituto Aromeiazero conta com patrocínio da EDP, NTS Brasil e Green4T, e patrocínio institucional do Itaú Unibanco.