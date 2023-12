Morador da cidade, Guilherme Villar, publicou vídeo denunciando atraso das obras - Reprodução Redes Sociais

Publicado 19/12/2023 14:04 | Atualizado 19/12/2023 14:06

Com previsão de conclusão em outubro de 2022, numa parceria com o Governo Federal, via convênio, as obras de drenagem e pavimentação no bairro da Castália, na antiga rua da Usina, ainda não foram concluídas. Moradores da região se queixam do atraso de mais de um ano para a entrega do serviço, que foi orçada em cerca de R$ 1,1 milhão.

Indignada, a população vem reclamando do atraso. Esse foi o caso de Guilherme Villar que publicou em seu perfil nas redes sociais um video gravado junto à placa da obra em que demonstra ter sido coberta a data de conclusão da obra, num ato que qualificou como "de má fé, para tentar esconder a informação da população".

Villar acrescentou: "Um governo que vive de festa e em festa, de obras de confeitaria, que agora às vésperas das eleições vão se dizer o melhor governo (...) Não temos o legislativo fiscalizando, afinal são a melhor Câmara de vereadores do prefeito", afirmou.

Divulgada em janeiro de 2023, foto ilustrava notícia de que obras estariam avançando e melhorando a vida dos moradores Divulgação