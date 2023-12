Concurso para cargos de fiscais com grande concorrência em Cachoeiras de Macacu - Reprodução Redes Sociais

Publicado 13/12/2023 09:26

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu divulgou a demanda dos candidatos por vaga oferecida no concurso público em andamento. Ao todo, foram registradas 1.593 inscrições com a seguinte relação entre candidatos e vagas:



Fiscal ambiental: 55 candidatos por vaga;

Fiscal de obras: 32 candidatos por vaga;

Fiscal de postura: 109,6 candidatos por vaga;

Fiscal de tributos: 64,2 candidatos por vaga;

Fiscal de vigilância sanitária: 75,8 candidatos por vaga.



O concurso está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) e as provas vão acontecer no dia 14 de janeiro de 2024.

O processo seletivo será dividido em três etapas: provas objetivas, de títulos e curso de formação. As provas objetivas serão realizadas no dia 14 de janeiro de 2024, no período da manhã, e serão compostas por 40 questões sobre as disciplinas de: Português; onhecimentos Gerais do Município e Raciocínio Lógico; e Conhecimentos Específicos. Os candidatos aprovados serão convocados para o envio dos títulos, com pontos atribuídos para doutorado, mestrado e especialização. Por fim, os candidatos aprovados nas etapas anteriores serão convocados para o curso de formação, que será oferecido pela Prefeitura.



O concurso terá a validade de até dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.