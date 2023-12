Obras do Governo do Estado no centro de Cachoeiras de Macacu - Rafaela CassianoSecretaria das Cidades

Publicado 13/12/2023 09:15

A cidade de Cachoeiras de Macacu, importante via de acesso às regiões Metropolitana e Serrana, vem recebendo cerca de R$ 40 milhões em investimentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria das Cidades. O objetivo é melhorar a infraestrutura do município e permitir uma melhor qualidade de vida à população. "A cidade de Cachoeiras de Macacu é uma rota importante do estado. Esses investimentos vão agilizar o ir e vir da população fluminense", destacou o governador Cláudio Castro. No distrito de Papucaia, o bairro Guararapes conta com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária. Em Japuíba, uma praça está sendo construída no bairro Vilage. No local, haverá espaço de convivência, parque e uma quadra poliesportiva. Uma outra intervenção recupera pavimentação asfáltica e realiza sinalização em várias ruas do município, inclusive no Centro. "A cidade de Cachoeiras merece toda a nossa atenção. E estamos cuidando para que a infraestrutura viária garanta à população uma vida mais digna", ressaltou Douglas Ruas, secretário das Cidades.

