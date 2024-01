Governo do Estado alerta para alta de casos de dengue - Divulgação

Publicado 03/01/2024 09:15

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), divulgou na última semana um boletim sobre a situação epidemiológica da dengue no estado, com dados registrados até última terça-feira, dia 26 de dezembro. Em todos os 92 municípios, foi notada a tendência de aumento da transmissão, circulação acima do esperado e forte atraso nas notificações de casos. Na Região Serrana, Cachoeiras de Macacu concentra o maior volume de casos e a maior incidência da região, com a taxa de 440/100 mil habitantes. A vizinha Guapimirim, por exemplo, tem 207/100 mil hab e Nova Friburgo, 70/100 mil hab.

De acordo com dados do estado, a região Metropolitana I ainda é a que concentra o maior número de casos, com 87% deles na cidade do Rio de Janeiro, o que é uma quantidade acima do limite máximo esperado e importante atraso nas notificações, reforçando a tendência de alta transmissão de dengue no RJ.

Até a última terça-feira, 26, o estado registrou 47.471 casos da doença, com 2.790 internações e 28 óbitos.

Segundo a Secretária Estadual de Saúde, Claudia Mello, "das nove regiões do estado, sete apresentam municípios com número de casos muito acima do limite esperado para esta época do ano. Diante desse cenário, a Secretaria de Estado de Saúde tem reforçado as ações de treinamento no manejo da dengue para médicos e enfermeiros dos municípios e de sua rede própria, além de fornecer suporte e orientação aos municípios. É importante também que cada um faça a sua parte, para diminuir focos de proliferação do mosquito transmissor", alertou.

10 minutos salvam vidas



A melhor forma de se proteger contra as doenças causadas pelo mosquito é evitar que ele se desenvolva, ou seja, eliminar os focos de larvas. Medidas simples podem ser adotadas por todos, como:



• Verificar se a caixa d’água está fechada e bem vedada;



• Deixar as lixeiras tampadas;



• Colocar areia nos pratos de plantas;



• Recolher e acondicionar o lixo do quintal;



• Limpar as calhas;



• Cobrir piscinas;



• Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;



• Limpar a bandeja externa da geladeira;



• Limpar com esponja as vasilhas dos animais de estimação e trocar a água com frequência;



• Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;



• Cobrir bem a cisterna;



• Cobrir bem todos os reservatórios de água.





Dez minutos por semana dedicados a evitar a dengue podem salvar vidas.