Bidu Azevedo fecha a programação de shows em PapucaiaReprodução Redes Sociais

Publicado 28/12/2023 11:06 | Atualizado 28/12/2023 11:08

A programação do Réveillon 2024 em Cachoeiras de Macacu, no domingo (31), terá como grande foco as famílias e valorizará os artistas locais. A festa acontecerá em três localidades: Cachoeiras (Praça de Cima), Papucaia e Japuíba, e terá shows com Madame Kaos, Papo de Samba, Banda Soul Rock, Grupo Simetria, Miguel Filipi e Bidu Azevedo e Banda, e nos intervalos a música ficará por conta dos DJ’s Léo Bochecha, DJ Pulga Som e DJ Flavinho e a apresentação será com Ace Júnior, Rogério e Leleco.

Confira abaixo a programação completa:



CACHOEIRAS:



20h00 | Abertura com sonorização mecânica;

20h30 | DJ Léo Bochecha e Locutor Ace Junior;

21h30 | Show com Madame Kaos;

23h30 | DJ Léo Bochecha e Locutor Ace Junior;

00h15 | Show com Papo de Samba;



JAPUÍBA:



20h00 | Abertura com sonorização mecânica;

20h30 | DJ Pulga Som e Locutor Rogério;

21h30 | Show com Banda Soul Rock;

23h30 | DJ Pulga Som e Locutor Rogério;

00h15 | Show com Grupo Simetria;



PAPUCAIA:



20h00 | Abertura com sonorização mecânica;

20h30 | DJ Flavinho e Locutor Leleco;

21h30 | Show com Miguel Filipi;

23h30 | DJ Flavinho e Locutor Leleco;

00h15 | Show com Bidu Azevedo e Banda;