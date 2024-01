Água de procedencia duvidosa e copo de vidro são oferecidos aos pacientes da UBS da Ribeira - Reprodução Redes Sociais

Água de procedencia duvidosa e copo de vidro são oferecidos aos pacientes da UBS da Ribeira Reprodução Redes Sociais

Publicado 02/01/2024 11:48

Enquanto milhões foram gastos com o Natal em Cachoeiras de Macacu, a população segue reclamando do descaso com a saúde. O cidadão Guilherme Villar publicou nos últimos dias em suas redes sociais um vídeo em que mostrava indignação com as condições encontradas em visita a UBS da Ribeira. Segundo Villar, a unidade de saúde não possui bebedouro nem copo descartável para os pacientes, que são obrigados a beber água de procedência desconhecida em copos de vidro cedidos pelos funcionários da unidade.

"Como pode uma unidade de saúde, permitir que pessoas que estão utilizando a unidade usem um copo de vidro? Se alguém tiver uma hepatite C, vai contaminar outras pessoas, se tiver alguém com tuberculose, vai contaminar outras pessoas, isso é extremamente grave! Isso é um descaso com a população, isso é cuidar do povo, ou deixar o povo largado?", questionou Villar, afirmando que o problema seria comum às demais unidades de saúde da cidade.

O coordenador da UBS foi procurado pelo denunciante, mas não foi encontrado no posto de saúde: "já vi que o senhor é muitooo ocupado, mas arruma um tempinho entre sua coordenação, seu plantão na UPA e sua vida pessoal e cuida do local onde você deveria coordenar (...) Com saúde não se brinca", finalizou o denunciante.