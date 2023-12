Prefeito Rafael Miranda durante evento de inauguração do serviço realizado nesta sexta (29) às 10h - Reprodução Redes Sociais

Publicado 29/12/2023 15:50 | Atualizado 29/12/2023 16:01

O município de Cachoeiras de Macacu inaugurou, nesta sexta-feira (29), o serviço gratuito de transporte coletivo rural, visando facilitar a mobilidade da população que se desloca do interior para o centro da cidade. A frota é de nove ônibus climatizados, todos com capacidade para 36 passageiros sentados.

No período de testes, o "verdinho", como já foi apelidada a linha de ônibus, vai circular às 7h e às 17h30, horários de partida do Terminal Rodoviário de Cachoeiras de Macacu. O serviço também estará disponível aos fins de semana e feriados.

O foco é atender a população rural, estimada em mais de 12 mil pessoas, no entanto qualquer morador da cidade poderá usufruir da linha para acessar os bairros compreendidos no trajeto: Marubaí, São José da Boa Morte, Cinco Morros, Bonanza, Estreito, Matumbo, Faraó, Areal, Serra Queimada, Quizanga, Vecchi, Guapiaçu, Boca do Mato, Castália e Valério. Esses bairros foram definidos, segundo a Prefeitura, após diálogo com moradores e estudos técnicos.

Para o Prefeito Rafael Miranda, a inauguração do serviço "é uma grande vitória de toda população do município, que há décadas clama por este direito".