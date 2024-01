Ônibus tarifa zero de Cachoeiras de Macacu seria referência ao slogan do MDB "Bora, bora" - Divulgação

Publicado 23/01/2024 16:04

O município de Cachoeiras de Macacu está pagando R$ 7.429.597,76 pelo serviço de transporte gratuito recém inaugurado para transportar a população do interior para a cidade. Mas, segundo denunciam moradores mais atentos, o serviço estaria a serviço da política partidária, fazendo diretamente uma referência ao slogan do MDB, partido do qual faz parte o prefeito Rafael Miranda, a vice-prefeita Patricia Coelho Duarte e o Secretário de Transporte do Estado, Washington Reis. Inclusive, poucos dias após a inauguração do serviço, aconteceu na cidade um evento de filiação do partido, com a presença de Reis, onde claramente se vê o slogan "Bora, bora, Brasil" estampado nos cartazes e banners.



"Meu povo, se você não vê nada de estranho nesse grupo sorridente em ano eleitoral, fazendo alianças e colocando ônibus de graça em várias cidades do estado, eu não sei mais como te alertar que estamos sendo enganados por uma classe dominadora há anos. E olha, não é de graça não, deixa eu te lembrar, são mais de 7 milhões só por um ano", comentou o administrador da página Condômino Cachoeirense, responsável pela postagem da denúncia.



Serviço mal prestado e ônibus antigos

A população não parece satisfeita com o serviço recém inaugurado. Nas redes sociais, é comum ouvir relatos de atrasos no horário e de que os ônibus seriam velhos, apenas adesivados para parecerem novos.

"Já começou a humilhação. Falaram que o tal de ônibus de graça sairia às 14 horas da Bonanza, é muita mentira. Cheguei às 13h40 e nada do ônibus passar. Um menino falou que já tinha passado (...) que palhaçada é essa? Essa porcaria não tem horário certo? Tudo que é de graça uma m*, estou indignada", disse Hulda Pinheiro.

Casé Silva reconheceu o benefício, mas também alertou: "A população deve saber o preço e as condições do produto ofertado. Não é porque é de graça, entre aspas, que devemos fechar os olhos, até porque estamos pagando por isso.Sabemos que existe sujeiras por trás disso tudo, mas se realmente os ônibus ofertados são velhos há algo muito sério nisso, um valor muito alto para fechar os olhos e aceitar esse tipo de coisa. População, não vamos aceitar algo de qualquer jeito simplesmente por um simples benefício que estamos pagando.Seu dinheiro é muito suado para aceitar sucatas de milhões!"