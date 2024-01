Ponte sobre o Rio Granada apoiada por uma manilha - Reprodução Redes Sociais

Ponte sobre o Rio Granada apoiada por uma manilhaReprodução Redes Sociais

Publicado 24/01/2024 10:24 | Atualizado 24/01/2024 10:24

Moradores do interior de Cachoeiras de Macacu estão preocupado com as más condições de pontes vitais para o deslocamente da população, que não tem a atenção do poder público municipal e não passam por manutenção regular.

Uma delas é a ponte sobre o Córrego da Granada, que está sendo sustentada por uma manilha, como mostrou o moradorador e ativista social Guilherme Villar, em vídeo publicado nas redes sociais. Villar questiona o risco de desabamento da estrutura e afirma que dará entrada em pedido de laudo técnico da Secretaria Municipal de Obras para verificar os riscos à população. Essa ponte é essencial para a mobilidade das famílias e, caso seja interditada ou desabe, muitas pessoas ficarão isoladas.

Outras pontes em risco são a Japuíba, vital para a população local pela ligação que faz com a RJ-122, e a do Zé Maria. Segundo Villar mostra nos vídeos, "a estrutura apresenta clara deformação".