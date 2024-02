Cratera na estrada da Areia Branca coloca em risco os moradores locais - Guilherme Villar

Publicado 23/02/2024 18:43

A população de Areia Branca pede socorro ao poder público para a manutenção urgente da Estrada da Areia Branca, que liga a região a Japuíba. Um grande trecho da via, próximo à rotatória, está cedendo e por isso transitar pelo local é um grande risco para os moradores. O local sofre com os efeitos da força das águas fluviais que passam por baixo da via. A denúncia foi feita nas redes sociais pelo morador e ativista Guilherme Villar.

Segundo os moradores, a manilha instalada não dá vazão para a força das águas e, por isso, a estrada vem cedendo cadia dia mais, prejudicando o deslocamento de veículos e pedestres, que temem chegar ao ponto de não poderem mais trafegar pela estrada. A solução, acreditam, é a dragagem do leito do rio e a ampliação da rede de escoamento, para que as águas alcancem o local com menos pressão.

Sem iluminação, o local fica ainda mais perigoso e os moradores chegaram a colocar alguns entulhos como sinalização para quem trafega especialmente à noite pela via.

Ponte da Região também precisa de intervenções urgentes

Uma ponte na mesma região, estreita e sem guarda-corpo, muito importante para a mobilidade dos moradores, também precisa de intervenções da secretaria de Obras Públicas. Moradores locais relatam acidentes recorrentes no local, que também é pouco iluminado.